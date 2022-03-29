رئيس القوي العاملة لـ دوت الخليج: صرف العلاوة الجديدة وزيادة المعاشات انتصار جديد للمواطن في ظل الظروف الحالية

/689025/رئيس-القوي-العاملة-لـ-تحيا-مصر-صرف-العلاوة-الجديدة-وزيادة-المعاشات-انتصار-جديد-للمواطن-في-ظل-الظروف-الحالية

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه لأول مرة بالنسبة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لأول مرة في قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يكون الحد الأدني لأي عامل سواء شركات قطاع أعمال عام أوقطاع عام يتقاضي 2700 جنيه.

دوت الخليج

وأضاف عبدالفضيل، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن القانون يعجل استحقاق العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، كما عجل استحقاق العلاوة الدورية للغير المخاطبين بنسبة 15%.

العلاوات الجديدة للعاملين بالدولة

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تضع المواطن البسيط علي رأس أولوياتها، لافتا أن مشروع القانون جاء لتخفيف العبء عن المواطن البسيط لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية.

واستكمل عبدالفضيل: مشروع قانون التعجيل باستحقاق العلاوات للعاملين بالدولة، جاء في إطار المستجدات الحالية علي الساحة العالمية، والتي فرضت سرعة التدخل بقرارات وإجراءات من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.