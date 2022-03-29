عاملة البرلمان توصى بالإسراع فى هيكلة الجهاز الإداري للدولة..وتنظم زيارة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

/689024/عاملة-البرلمان-توصى-بالإسراع-فى-هيكلة-الجهاز-الإداري-للدولةوتنظم-زيارة-للجهاز-المركزى-للتنظيم-والإدارة

ناقشت لجنة القوى العاملة اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عبدالفضيل، بشأن ما تقضى به المادة (75) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية للتعرف على ما تم إنجازه فعلياً، وموثقاً بشأن خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الجهات التي لم يتم هيكلتها والبرنامج الزمنى لذلك والاحتياجات اللازمة من العمالة المخطط في ظل التحول الرقمي والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

دوت الخليج

القوى العاملة تنظم زيارة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للوقوف على اخر المستجدات

وقالت النائبة سولاف درويش انه حتى الان هناك بعض المواد في القانون لم يتم تنفيذها بسبب تعطل موقف الهيكلة وطالبت بضرورة افادة اللجنة بسبب تأخر إعادة الهيكلة من الجهات المنوطة بذلك ، موضحة ان فلسفة قانون الخدمة المدنية قامت على اعادة الهيكلة من الاساس.

وتسألت النائبة ولاء التمامي عن وجود مجلس الخدمة المدنية والمنصوص عليه في المادة ٧٥ من قانون الخدمة المدنية، و طالبت بتقديم بيان رسمي بالجهات التي تمت اعاده هيكلتها وموقف الهيئات المعطلة مع ضرورة تفعيل مجلس الخدمة المدنية.

وقال المستشار محمد عادل ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة إن الجهاز ألان في مرحلة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، وان هناك جهات عديدة قدمت خطة اعادة الهيكلة ما عدا وزارة الصحة

و أوصى النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة في النهاية بقيام اللجنة بزيارة ميدانية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة للوقوف على الخطوات التي تمت على أرض الواقع، ومعرفة موقف جميع الجهات من الهيكلة وما تم الانتهاء منه .