/689020/اسندوا-الضعفاء-وشجعوا-صغار-النفوس-كلمة-البابا-تواضروس-اليوم-في-افتتاح-مشروع-الفلك-بالغربية-فيديو

بدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمتة أثناء الافتتاح قائلا: في البداية أحب أحيي ثلاثة، الفكرة، وصاحب الفكرة، والمستفيدين منها، فكرة فلك ومؤسسة الفلك لأنها مبدعة شكاً ومضموناً وتصميماً وإخراجاً، فنحن الآن في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحتاج الى أفكار مبدعة وليست تقليدية المبدعة التي تسري الوطن وتعلي من خدمته ومحبته في حياة كل انسان.

وأضاف البابا تواضروس: أحب أن أحيي صاحب الفكرة الأنبا بولا، الذي تربي في الكنيسة وله خبرة في الحياة وأعطاه الله مجموعة من المواهب المتعددة في النظام والتخطيط للعمل واخراجة بصورة جيدة كما نرى في هذا المسرح الجميل وفي شخصيته وهو يتحاور مع الأطفال، محاورة لطيفة ومعبرة ، وكيفية معاملتهم حتى اذا طلبوا الخروج للنزهة.

واستطرد بطريرك الكرازة المرقسية: أود أن ذكر تقطة هامة في هذا الوقت، أن الكنيسة هي مؤسسة روحية تهتم بخلاص الإنسان، وأنها موجودة على الأرض، فلها دور مجتمعي وهو في غالية الأهمية، وهو خدمة لكل إنسان، وخدمة الانسان في احتياجاته وضعفاته، والدور المجتمعي للكنيسة هو تقديم المحبة، ونحن لا نملك في رصيدنا إلا المحبة، وهي التي تأتي بالأموال والمشروعات والامكانيات الجديدة والأفكار المبدعة، والله الذي خلق العالم وضع المحبة كقيم هامة في حياة الانسان، لذلك عند الناسوت "النفوس أهم من الفلوس"، أذا فالمحبة هي الأهم وخدمة الانسان هي الاهم ونحن نجد في خدمة المحتاج سعادة دائمة.

البابا تواضروس يفتتح مشروع الفلك فى الغربية

واستكمل البابا تواضروس: أما الإستفادة الداخلية لأن كل أب وكل أم يتمنىوا أن يروا أبتائهم في أفضل الأحوال، ومن المسفيدين أيضا من هذه الفكرة هي قرية إكوة الحصة رغم أنها قرية صغيرة إلا أنها بهذا المشروع تصبح كبيرة، ويصبح المكان مشهوراً، ويستفيد الأطفال والآباءمنها، مستشهداً ب آية من الانجيل" اسندوا الضعفاء شجعةا صغار النفوس، وتشجيع النفوس الصغيرة، أي بث فيه احساس الشبع، انه يكون شبعان في حياته، لأن الله وضعه في هذا الوضع، ويجب علينا أن نحترمة ونحبه ونشجعة، كي نزرع فيه الشبع الداخلي، وهذه وصية يمكن أن تفيدنا جميعا.

الدور المجتمعى فى الكنيسة دور مهم

وأضاف البابا تواضروس: الدور المجتمعي للكنيسة هو دور في غاية الأهمية فنحن لا نملك إلا رصيد المحبة ، المحبة تأتي بالفلوس والمشروعات والأفكار الجديدة ، فهي مفتاح ذو قيمة هامة في حياة البني أدم، لن الله محبه وهو حب كل شئ، وشهدت محافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، افتتاح مشروع الفلك الخاص برعاية الأطفال المصابين بمتلازمة داون، بمركز كفر الزيات بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، وفضلية مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار الديني لرئيس الجمهورية، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من السفراء، وبعض من القيادات التنفيذية.