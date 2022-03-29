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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، طلبي الإحاطـة المقدمـين، من النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إحلال وتجديد ملعب نادى بولاق الدكرور، وتعطيل افتتاح مركز شباب كفر طهرمس.

دوت الخليج

رياضة النواب تناقش طلب رشا أبو شقرة لإحلال وتجديد ملعب نادى بولاق الدكرور«صور»

يذكر أن البرلمان وافق ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

وتأتي فلسفة القانون، من خلال التعجيل بإقرار المزايا النقديـة مـن عـلاوات وزيادات في المعاشات اعتبارا من الأول مـن أبـريـل ۲۰۲۲ بدلا من الأول من يوليو ٢٠٢2، إضافة إلى رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلا من الـ 7% المقررة دوريا.

كما يحافظ على مكتسبات العاملين مـن خـلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بمـا لا يقـل عمـا سـبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.

الإبقاء علـى فـات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلـى مـداد تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

إن أنمـر التعجيـل فـي ظـل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يـخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بـأمـر الـعـودة إلى استحقاق العـلاوات الدورية المقررة قانونا لـذويها فـي موعد استحقاقها القانوني؛ وهـو الأول من يوليو ٢٠٢٣.