/689016/بالصور-وصول-جماهير-منتخب-مصر-لمؤازرة-الفريق-أمام-السنغال

حرصت جماهير مصر على التواجد بجانب المنتخب الوطني في داكار، لمؤازرة الفريق أمام السنغال، في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي، في الساعة السابعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب دياموند الأولمبي بمدينة داكار عاصمة السنغال، لتحديد البطاقة المؤهلة لمونديال قطر.

وشهدت الساعات الجارية قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين السنغال ومصر، على توافد عدد كبير من الجماهير المصرية في مدرجات اللقاء بين الطرفين، لمساندة ومؤازرة الفراعنة أمام أسود التيرانجا على أرضهم.

نتيجة مباارة الذهاب بين مصر والسنغال

نجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – علي جبر – رامي ربيعه - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.