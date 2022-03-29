/689005/بعد-جدل-ظهورها-بأيفون-بكواليس-فاتن-أمل-حربي-نيللي-كريم-للجمهور-اهدوا-شوية-دا-تليفوني

تداول رواد السوشيال ميديا صورة للفنانة نيللي كريم من كواليس تصويرها لمسلسل فاتن أمل حربي المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، وهي ممسكا بهاتف من ماركة «أيفون»، في الوقت الذي تجسد فيه دور فتاة فقيرة ضمن أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد نيللي كريم على هجوم الجمهور عليها بسبب صورة من كواليس فاتن أمل حربي

سخر عدد من رواد السوشيال ميديا من الفنانة نيللي كريم بسبب صورتها وهي تحمل ايفون في كواليس تصوير مسلسل فاتن أمل حربي، وبدأ بعضهم في مهاجمتها بالاستخفاف بعقول الناس، وعدم وجود حبكة درامية جيدة للمسلسل قبل عرضه، مما دفع نيللي كريم للدفاع عن نفسها، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ده تليفوني مش تليفون فاتن ياريت نهدي شويه، و الصوره ديه من الاستراحه مش من التصوير».

احداث مسلسل فاتن أمل حربي

يدور مسلسل فاتن أمل حربي حول نيللي كريم التي تتعرض لاضطهادات من زوجها شريف سلامة بشكل مستمر بسبب ضمانه من عدم قدرتها على التخلي عنه، خاصة وأنها امرأة ليست عاملة فلن تقدر على المعيشة بدون، ومن ثم تقرر نيللي كريم عن شريف سلامة ومن هنا تبدأ صراعات الثنائي التي يصب آثارها على الأطفال.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

يعرض مسلسل فاتن أمل حربي على قناة سي بي سي و سي بي سي دراما فضلا عن عدد من القنوات الفضائية لأخرى وذلك مع بداية الموسم الرمضاني المقبل المقرر انطلاقه في السبت القادم، كما يعرض مسلسل ايضا، بدون فواصل إعلانية على منصتي شاهد الالكترونية ومنصة واتش إت الرقمية قبل عرضها على شاشة التلفزيون بحوالي أربعة وعشرين ساعة.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

وتظهر نيللي كريم «بطلة العمل»، فيه بدور أنها أم لطفلتين، وتتوجه لمحكمة الأسرة بعد خلافاتها مع زوجها، وهو أول عمل درامي يناقش قضايا الأسرة في المحاكم.