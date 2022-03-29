/689004/مسلسل-عالم-تاني-الحلقة-الاولى-رانيا-يوسف-عازفة-بيانو-تقع-في-مصيبة

دوت الخليج يرصد مسلسل عالم تاني الحلقة الأولى

مسلسل عالم تاني الحلقة الاولى

تظهر الفنانة رانيا يوسف في مسلسل عالم تاني الحلقة 1 في شخصية نغم، عازفة البيانو والتي تعشق عالم الموسيقى الساحر، وعلى الرغم من طبيعتها الهادئة إلا أنها تقع في المشاكل لكنها تسعى جاهدة للخروج منها.

وخلال الأحداث تخوض الفنانة رانيا يوسف رحلة صعبة ويتغير مسار حياتها ثم تكتشف أسرار ومصائب تخص جميع من حولها ومن المقرر عرض مسلسل عالم تاني ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

مسلسل عالم تاني الحلقة 1

ويعرض مسلسل عالم تاني للفنانة رانيا يوسف عبر شاشة قناة النهار دراما بعد عرضه على شاشة النهار بساعتين، ويأتي أيضًا عبر شاشة قناة صدي البلد، وصدى البلد دراما بجانب مجموعة من المنصات الرقمية مثل شاهد وفيو.

ويضم مسلسل عالم تاني في بطولته برفقة الفنانة رانيا يوسف عدد من النجوم مثل نضال الشافعي، وفريال يوسف، وصوفيا وسميرة صدقي، ومروة عبد المنعم، وفراس سعيد، وآخرين والعمل من تأليف إسلام يوسف، والإخراج لـ عبد العزيز حشاد.

اقرأ أيضًا

الحلقة الاولى من مسلسل انحراف.. سجن أحمد فؤاد سليم بعد اعترافه بقتل زوجته

مسلسلات شهر رمضان 2022

يشار أن مسلسل عالم تاني يناقش خلال 30 حلقة بموسم مسلسلات شهر رمضان 2022، قضية تعرض ويتم مناقشتها للمرة الأولى في الدراما، ومن جانبها الفنانة رانيا يوسف كانت قد روجت لمسلسلها الجديد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت رانيا يوسف بوستر مسلسل عالم تاني وعلقت عليه قائلة: “رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل عالم تاني”، والعمل من تأليف إسلام محمود يوسف ، والإخراج لـ عبد العزيز حشاد، وكانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل الآنسة فرح الموسم الرابع والذي حقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه عبر منصة شاهد الرقمية وينتظر الجمهور عرض الموسم الخامس من العمل.