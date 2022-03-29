/689009/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-قرب-حلول-شهر-رمضان-المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيــس الجمهوريـــة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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جاء في نص برقية التهنئة:

يطيب لى أن أرسل لفخامتكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

وأضاف رئيس مجلس النواب:" لقد عودتنا- يا فخامة الرئيس- أن تنجز ما تعد، ولقد أنجزتنا ما وعدتنا، فما وعدت بغير مقدور، وما تأخرت عما تقدر، فكان أن دفعت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت أقصى الطاقة لحل المشكلات المتراكمة الذى يحتاج حلها إلى عزم الرجال، وحسم الرجال، وكنتم القادرين على هذا العزم وهذا الحسم."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي :" ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنؤكد لفخامتكم، أن مجلس النواب المعبر عن آمال الشعب وطموحاته يبارك خطوكم وما تم على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية، يعلو بها البناء."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "سر على بركة الله، وبتأييد الشعب فى طريق النمو والتطور، لتحقق آماله وطموحاته اليوم وغداً، والله ولى التوفيق....حفظكم الله ووقى مصر ووقاكم من كل سوء".