/689003/وزير-الرياضة-يصل-لـ-داكار-لمؤازرة-المنتخب-أمام-السنغال

وصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية "داكار" لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والسنغال ضمن المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستقبلت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر لدى السنغال، أشرف صبحي الذى اطمأن على كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بمباراة اليوم ، والإجراءات المتخذة بشأن تأمين البعثة المصرية من فندق الإقامة إلى استاد المباراة، وكذا سير إجراءات استقبال الجماهير المصرية فى مطار السنغال وصولاً إلى ملعب المباراة، ورحلة عودتهم عقب انتهاء المباراة.

وزير الرياضة يصل لـ داكار بالسنغال

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني فى مباراة اليوم، وتحقيق الفوز ، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر تواجد المنتخب فى مونديال العالم الذى تستضيفه قطر العام الجارى.

قدم الوزير الشكر والتقدير لبعثة الدبلوماسية المصرية بالسنغال على المجهودات المبذولة قبل وصول بعثة المنتخب الوطنى إلى السنغال ومتابعة جاهزية فندق الاقامة وملاعب التدريب وكل احتياجات المنتخب.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويخوض المنتخب الوطنى مباراةالعودة أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم، بعد أن انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة ١/ ٠ فى المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة الدولى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضى.

كما توجهت مجموعة من الجماهير المصرية إلى العاصمة السنغالية لمؤازرة ودعم المنتخب من ملعب المباراة فى ضوء الالتفاف الجماهيرى حول لاعبى المنتخب، ومساندتهم وتحفيزهم؛ لتحقيق الفوز، والتأهل إلى المونديال.

مصر تبحث عن البطاقة الرابعة

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.