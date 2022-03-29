/689015/قصة-دخول-90-مليون-جنية-خزينة-الزمالك-بسبب-كهربا-اللاعب-المتضرر-الأكبر-وانتعاش-القلعة-البيضاء

أصدرت المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا حكماً نهائياً غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستفاد نادي الزمالك من كهربا مبلغ يتخطى الـ90 مليون جنية منذ لعبه للقلعة البيضاء موسم 2016، وخرج كهربا إعارة لإتحاد جدة السعودة مرتين قبل أن يستقر في الزمالك، وتحدث المشكلة الأخيرة ويهرب منها إلى أفيش البرتغالي، ويعود على النادي الأهلي، ثم خرج لفريق أتاي سبور التركي على سبيل الإعارة.

دخول 90 مليون جنية خزينة الزمالك بسبب كهربا

انضم محمود كهربا لصفوف الزمالك مقابل ٦.٥ مليون جنيه حصل عليها نادى إنبى بخلاف مليونى جنيه قيمة راتبه السنوى مع نادي الزمالك فى بداية التعاقد لكنه لم يتقاضى المبلغ بشكل كامل، وتنازل عن جزء منه قبل الرحيل لاتحاد جدة السعودى للمرة الأولى. بذلك تكون تكلفة محمود كهربا على نادي الزمالك أقل من ٨.٥ مليون جنيه بينما بلغت قيمة إعارته مرتين ٥٨ مليون جنيه لتصبح قيمة الربح للنادى الأبيض قرابة ٥٠ مليون جنيه مصرى.

تغريم كهربا

وتم تغريم كهربا لصالح نادي الزمالك مبلغ قد يتعدى ٤٠ مليون جنيه، ليكون الزمالك استفاد من كهربا ٩٠ مليون جنيه وربما أكثر قليلاً، ليتسفاد الزمالك مادياً من كهربا سواء كان لاعباً في الفريق أو بعد رحيله.

مرتضى منصور يعلن ضم رضا هيكل: «تعاقدنا مع واحد من أفضل لاعبي العالم»

قدم مرتضى منصور رضا هيكل لاعب الزمالك الجديد في كرة الطائرة، الذي نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع ضمن تدعيمات فرق الصالات.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تقديم اللاعب نشره على صفحته: " أحنا جيبنا رضا هيكل واحد من أفضل لاعبي العالم كان في الزمالك أحنا اللي جيبناه قبل كدا، ولما جت لجنة الخراب رضا هيكل راح أحترف في بلغريا بعد ما طفشوه".

وأكمل: " أحنا بندعم كل الفريق مش القدم بس، يد وسلة وطائرة، والنهاردة دعمنا برضا هيكل لما طلبناه ولبى الطلب علطول، بمجرد الاتصال به جالنا ومترددش"

وأضاف: " بشكر أحمد مرتضى اللي ماسك ملف الصالات وهو اللي تواصل مع رضا، بنشكره كمجلس إدارة على المجهود المبذول منه خلال الفترة الاخيرة اتجاه ألعاب الصالات".

واشار: " بنعتذر لرضا على الفترة اللي فاتت بتاعت اللجان اللي خربوا النادي فيها وسمعتنا بقت سيئة على حسهم".

وأختتم قائلاً: " أحنا لسه معملناش حاجة وبنبتدي، ومنتظرين من رضا مستوياته المعهوده مع باقي المحترفيين اللي جبناهم عشان ندعم فريق الطائرة، وكل طلبات جماهير الزمالك أوامر".