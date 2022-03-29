/689014/نقابة-البناء-والأخشاب-تنظم-احتفالية-بمناسبة-يوم-المرأة-المصرية

أقامت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية، بحضور عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة الأسبق، وهالة عبد الحفيظ، أمين المرأة بالنقابة العامة.

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وشهدت الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني، تكريم عدد من العاملات في شركات قطاع التشييد والبناء، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل، وكذلك تكريم الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي.

ووجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة، مؤكدا أن للمرأة دور كبير على مر تاريخ مصر السياسي، قائلا: لم يقل دورها أبدا عن الرجل.

وأشار الجمل، إلى أهمية دور المرأة في العمل النقابي، قائلا: المرأة قادرة على إثبات مكانتها، دون الحاجة إلى التمكين.

نقابة البناء والأخشاب تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية

واستشهد عبد المنعم الجمل، بوزيرة القوى العاملة السابقة، عائشة عبد الهادي، والتي كانت مثال كبير لنجاح المرأة وقدرتها على تحقيق ذاتها، قائلا: عائشة عبد الهادي بدأت عاملة ثم نقابية إلى أن وصلت للمنصب الوزاري.

وطالبت عائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة الأسبق، النقابيات بضرورة الحرص في الدفاع عن حقوق العمال وعدم والتخاذل عنها.

وأشارت إلى أن المرأة معروف دورها في المجتمع، مؤكدة أن كل سيدة في موقعها سواء في البيت أو العمل تعلم دورها جيدا، ونجحت وسوف تنجح في تحقيق أحلامها وأهدافها.