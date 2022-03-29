وزير النقل يزور ميناء الإسكندرية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها...

الوزير : تنفيذ مشروعات عملاقة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير في إطار خطة تطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات

2.إستمرار تنفيذ كافة المشروعات الضخمة على الرغم من جائحة كورونا والازمات العالمية والالتزام التام بنهوها في مواعيدها المخططة

3. خلق بيئة عمل مناسبة للعامين بالميناء وخلق كوادر جديدة دائما والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين

4. الحافز لمن يستحق ووفقا للضوابط المحددة مع العدالة في توزيعه عن طريق لجان مشكلة من عدد من العاملين

5. ضرورة تدعيم صندوق العاملين التأميني وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالميناء وان يتم ذلك وفقًا للاطر القانونية المحددة

قام الفريق كامل الوزير وزير النقل بزيارة الى ميناء الإسكندرية البحري حيث كان في استقباله الربان طارق شاهين رئيس هيئه الميناء واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

حيث عقد وزير النقل في بداية الزيارة اجتماعا استمر عدة ساعات مع العاملين بهيئه الميناء حيث قدم وزير النقل التهنئة لكافة العاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مشيرا الى أهمية ميناء الإسكندرية والذي يشهد 60 %من حركة الصادرات والواردات من والى مصر وحيث يتم حاليآ تنفيذ مشروعات عملاقة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وذلك في اطار خطة الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كافه الموانئ البحرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات مشيرا الى أنه يتم حاليا إضافة 37كم ارصفة في الموانئ المصرية بأعماق من 17-18 متر لاستقبال السفن العملاقة وربط الموانيء البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري والمخطط إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانىء

وأشار الوزير إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد بأن تكون كافة هيئات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة بأبناء تلك الهيئات وتسابقهم في العمل لخدمة المواطن المصري وحاليا تشهد كل قطاعات وزارة النقل انطلاقة كبيرة على ارض الواقع شعر بها المواطن من خلال التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة والمشروعات العملاقة التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتسهيل حركة تنقل المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وإستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة على الرغم من جائحة كورونا والازمات العالمية والالتزام التام بنهو تلك المشروعات في مواعيدها المخططة مشيرا الى ان استمرار عمل كافة الموانىء البحرية المصرية على مدار 24 ساعه لخدمة حركة الصادرات والواردات من والى مصر ومنها ميناء الإسكندرية الذي يتم من خلاله تصدير كافة الخضراوات والفواكه الى كافة دول العالم

والذي شهد أيضا استقبال دفعات العربات والجرارات الجديدة الموردة من الشركات العالمية الكبرى التي تم التعاقد معها

لتوريد تلك الوحدات المتحركة

واكد الوزير على ضرورة العمل الدائم على خلق بيئة عمل مناسبة للعامين بالميناء وخلق كوادر جديدة دائما والتدريب والتأهيل المستمر لكافة العاملين مع الانضباط التام في العمل والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وان الحافز لمن يستحق ووفقا للضوابط المحددة مع العدالة في توزيعها عن طريق لجان مشكلة من عدد من العاملين وكذلك ضرورة تدعيم صندوق العاملين التأميني وصندوق الرعاية الصحية للعاملين بالميناء وان يتم ذلك وفقًا للاطر القانونية المحددة باعتبار ان العنصر البشري احد اهم عوامل نجاح المنظومة

كما اطلع الوزير خلال زيارته للميناء على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (TMT) حيث تم الإنتهاء بالكامل من الأعمال الإنشائية الخاصة بالأرصفة و الساحات ويتقدم سير العمل في أعمال المرافق و المبانى و أعمال البنية الفوقية للمحطة كما تابع وزير النقل موقف أعمال التكريك حول الأرصفة و مدى جاهزيتها لإستقبال السفن. وكذلك موقف وصول الأوناش و المعدات للمحطة و خطة التعيينات و التدريب وفقاً لمراحل التشغيل وكذا الخطوات التنفيذية المتخذة لتأسيس شركة المشروع و ما تم من إجراءات لتحول الشركة بالعمل بنظام المناطق الحرة، و أكد وزير النقل على ضرورة قيام كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و شركة المجموعة المصرية للمحطات بتنفيذ الأعمال المكلفين بها كل فيما يخصه، سيما و أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال النقل البحرى فى مصر و و على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة تمهيداً للتشغيل التجريبى للبضائع العامة قبل منتصف العام الجارى.

كما استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف ٨٥/٣ والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه على لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق ١٥.٥ متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن

كما تم الاطلاع على مشروع البنية التحتية للساحات الجديدة والتي تم الانتهاء منه وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسعه الظهير الخلفي لميناء الاسكندريه ضمن مشروع تطوير وتوسعه ميناء الاسكندريه وضم الاراضي المتاخمه لاسوار الميناء بمساحه 176 الف متر مربع ضمن خطه المشروعات المستقبليه والتي لديها عائد اقتصادي مجزي جاري حاليا انشاء البنيه التحتيه للساحات الجديده 504 مليون جنيه

وكذلك تم الاطلاع على معدلات تنفيذ كباري هويس المالح وحيث يشمل المشروع عدد ٣ كوبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين و ١ كوبري سكه حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين والذي من المقرر الانتهاء منه

وفيما يتعلق بمشروعات بميناء الدخيله اطلع الوزير على معدلات انشاء رصيف 100 وحيث يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يتراوح من 15 الى 17 متر وظهير خلفي 660 الف متر مربع لاستقبال عدد ٤ سفن بطول 240م وعدد ١ سفينه بطول 400 متر ؛ كما ان المشروع يساهم في اضافه طاقه استيعابية متوقعه للغلال والبضائع العامه من ٦ - ٧ مليون إضافة / السنة وكذلك معدلات تنفيذ محطه الصب الجاف تتكون من رصيف بطول 1150 متر وعمق 15 متر وظهير خلفي 300 الف متر مربع حيث ان المشروع سيساهم فى استقبال عدد ٤ سفن بطول 240 م وكذلك اضافه طاقه الاستيعابيه تقديريه من 6 الى 7 مليون اضافه في السنه

كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ مشروع محطه الصب الغير نظيف وحيث يبلغ طول الرصيف ٥٤٠ متر وعمق ١٦ متر وظهير خلفي ١٨٨ الف متر مربع بحيث يسمح باستقبال عدد ٢ سفن بطول 240 متر وكذلك اضافه طاقه استيعابية من ٢.٥ الي ٣ مليون طن في السنه بالاضافه الى تداول ٢ مليون اضافه/السنه تخزين