هيئة الدواء المصرية: إطلاق دورة تدريبية جديدة لكوادر مفتشين فروع الهيئة بالمحافظات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق دورة تدريبية جديدة لكوادر مفتشين فروع الهيئة بالمحافظات، وذلك في إطار الاستمرار في تدريب ورفع مهارات المفتشين على مستوى الجمهورية.

وتهدف الدورة التي استمرت لمدة يومين بمحافظة الإسكندرية، إلى اكساب المتدربين المهارات الفنية اللازمة للعمل في مجال التفتيش الصيدلي والتعرف على دور المفتشين الجدد في الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ومعايير التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات والمستلزمات الطبية ومناقشة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل التفتيش الصيدلي ودور التفتيش الصيدلي في مكافحة حالات الغش التجاري والجرائم الإلكترونية المتعلقة.

وجاءت الدورة التدريبية طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل، واستهدفت مفتشي فروع هيئة الدواء المصرية بعدد ٨ محافظات (الإسكندرية - بورسعيد - دمياط - مطروح - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - البحيرة).

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية في تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء العاملين بقطاع الدواء وقيام هيئة الدواء المصرية بالاضطلاع بدورها من خلال فروعها بكافة محافظات الجمهورية.