عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية أنجولا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، تيتى أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وأنا باولا وزير الشباب والرياضة الأنجولية، ونيلسون مانويل السفير الأنجولى بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورينزو، مؤكدا الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها أنجولا فى مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجارى والاستثمار، إلى جانب التعاون الأمنى والعسكرى المشترك، وكذلك على صعيد التعاون الفنى وبناء القدرات.

كما أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولى، والرئيس لورينزو شخصيا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جانبه، أعرب أنطونيو، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، ناقلا رسالة خطية من الرئيس الأنجولى، والتى أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا، خصوصا فى المجالين الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن الإشادة بالدور الفاعل للرئيس السيسى فى معالجة القضايا الإفريقية، لا سيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقى المشترك، خصوصا على صعيد الاتحاد الإفريقى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف فى القارة الإفريقية، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الأمنى بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود.