عاجل- التعليم تحدد الطلاب المقرر توزيع التغذية المدرسية عليهم فى رمضان

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين يستمر توزيع وجبات التغذية المدرسية عليهم خلال شهر رمضان المبارك، الذى يبدأ فلكيا السبت المقبل 2 أبريل 2022.





ووفقاً لخطاب موجه من الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة، إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، يقتصر توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقط. أما طلاب المرحلة الإعدادية، والمراحل الأخرى فيستمر توزيع الوجبات المدرسية عليهم حتى نهاية الأسبوع الجارى فقط. ويتجاوز عدد طلاب المدارس الذين يحصلون على الوجبات المدرسية 20 مليوناً، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للتغذية نحو 8 مليارات جنيه.

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