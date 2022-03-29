/689002/الحلقة-الاولى-من-مسلسل-انحراف-سجن-أحمد-فؤاد-سليم-بعد-اعترافه-بقتل-زوجته

ترصد الحلقة الأولى من مسلسل انحراف قضية هامة وشائكة، كانت حديث السوشيال ميديا في الشهور الأخيرة، وهي قضية قتل الزوج لزوجته أو قتل الزوجة لزوجها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل انحراف

ترصد احداث الحلقة الأولى من مسلسل انحراف مصير الفنان أحمد فؤاد سليم بعد ذهابه للمحكمة للاعتراف بقتله لزوجته وهو في حالة توتر وهلع شديد، وكأنه غير مصدق لما فعله، إذ ذهب وفي يده اثار الجريمة فكان حاملا السكين الذي قتل بها زوجته وعلى قميصة دماء متناثرة.

وتتابع الحلقة الأولى من مسلسل انحراف ما سيحدث للفنان أحمد فؤاد سليم بعد تحويله للتحقيق وهل سيضع مبررات تغفر له فعلته الشنعية أما لا.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل انحراف

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل انحراف على قناة سي بي سي، كما يعرض أيضا على قناة سي بي سي دراما كموعد اعادة، وذلك مع انطلاقة أولى ايام شهر رمضان 2022، ويمكن للجمهور مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل انحراف على منصتي شاهد ومنصة واتش ات الرقمية بدون فواصل إعلانية.

أبطال مسلسل انحراف

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين وعدد من النجوم الكبار، وشارك في كتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قناة النهار والنهار دراما وروتانا دراما ومنصة فيو الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحظى العمل بنجاح مختلف إذ أنه يسلط الضوء على قضايا هامة وحقيقية.

روجينا في مسلسلات رمضان 2022

على نفس السياق، تشارك الفنانة روجينا بطلة مسلسل «انحراف»، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «كيد حريم» الذي يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية.