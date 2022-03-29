/688999/غلق-200-محل-تجارى-فى-الاسكندرية-بسبب-مخالفة-اجراءات-كورونا

استعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، حصيلة حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، للحد من انتشار فيروس كورونا، على مدار أسبوع، وقال محافظ الاسكندرية، في بيان اليوم انه جري إغلاق225 محلا مخالفا و11 مقهي بإجمالي 236 منشأة ، فضلا عنالتحفظ علي 1820 حالة إشغال من المقاهي، وفرض غرامات بقيمة 744 الف جنية مصري.

أشار إلى أنه جرى تحرير 4174 محضرا متنوعا، ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق وتراخيص محلات. وأضاف الشريف، أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.وجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.

محافظ الاسكندرية يتابع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاحد، إطلاق شارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، بمركز صحة العمراوي بحي المنتزة أول، وجاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية.

وقال المحافظ، أن الحملة تستهدف تطعيم 838929 طفل، بعدد 2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 1523 فرفة متحركة و586 فرفة ثابتة.

فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وناشد المحافظ المواطنين المشاركة معا جنبا إلي جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القري والأماكن النائية، وأكد علي أهمية الحملة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان.

وأوضح المحافظ أنه تم توجيه مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى، مؤكدًا علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة.