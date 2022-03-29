/688996/كندة-علوش-عن-واقعة-ويل-سميث-ليس-موقف-رجولي-ويحتاج-لضبط-النفس

أعربت الفنانة كندة علوش عن استيائها من رد فعل الفنان العالمي ويل سميث في حفل الاوسكار اول أمس، الذي كان ولازال حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، بعد انا قام سميث بصفع الكوميديان كريس روك بعد تنمره على زوجته خلال الحفل فضلا عن سبه ببعض الألفاظ المسيئة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق كندة علوش على صفعة ويل سميث لكريس روك

كتبت كندة علوش عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ردا على سؤالها كيف شاهد الجمهور واقعة ويل سميث، فقالت: «الأغلبية جاوبت انو موقف رجوليللأسف لااتفق مع هالرأي وزي ماشفنا هو نزل اعتذار».

وتابعت: «انا برأيي انه طالما في مجال لإيصال وجهة النظر ورد الإساءة اللفظية بالكلام يبقى لاداعي لاستخدام العنف ونشر وتكريس لغة العنف وضروري الشخصيات العامة تعطي مثال بضبط النفس والسلوك الحضاري حتى في لحظات الغضب».

تعليقات نجوم الفن على واقعة ويل سميث

هذا وتفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع واقعة ويل سميث بعد الصفعة القوية التي وجهها الفنان العالمي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي الذي كتب: «بوكس قليل عليه»، وكتبت هيفاء وهبي عبر موقع انستجرام: «لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دفعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟»، بينما كتب حسن الرداد: «مالك اويل احكيلي.. أنا شايفك مضغوط مهموم».

رايا أبي راشد تعلن تحويل ويل سميث للتحقيق

وكان تعليق رايا أبي راشد الاكثر أهمية بينهم إذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: «كنا فكرنها شو ولكن بعد ماشوفنا ملامح ويل سميث الغاضبة بهذا الشكل عرفنا إن الصفعة حقيقية، ورغم إن نكتة كريس روك غير مستحبة، إلا إن رد فعل ويل سميث كانت أوفر ومش متوازنة وهيندم على اللي عمله»، وأكدت ابي راشد أن أكاديمية الاوسكار قامت بتحويل ويل سميث للتحقيق مشيرة إلى أن العقوبة إن وجدت ستكون سحب الاوسكار منه.