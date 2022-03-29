/688992/سفيرة-مصر-تكشف-رد-فعل-الاتحاد-السنغالي-بعد-الهجوم-على-بعثة-المنتخب

أكدت نهى خضر سفيرة مصر في السنغال أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أصدر بيانًا رسميًا من أجل الاعتذار لمنتخب الفراعنة عما بدر من جماهير أسود التيرانجا التي استقبلت بعثة الفريق القومي أثناء وصولها مطار داكار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجهت الجماهير السنغالية بعض العبارات الاستفزازية لبعثة منتخب مصر فور وصولها إلى داكار بداعي إثارة مشاعر محمد صلاح ورفاقه.

تصريحات سفيرة مصر بالسنغال

وقالت نهى خضر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يا نهار أبيض" المذاع على راديو "9090": "الموضوع أخذ أكبر من حجمه وهذه المجموعة لم تذهب لاستقبال مصر مخصوص وحديثهم كان من دافع المقارنة بين محمد صلاح وماني ولكن لم يكن مرتب له".

وأضافت: "هم يعلمون أهمية المباراة والاتحاد السنغالي أصدر بيانًا رسميًا من أجل الاعتذار لما بدر من هؤلاء الاشخاص وهم قلة قليلة".

وأردفت: "هيئة الأمن السنغالي أصدرت قرارا بتأمين بعثة منتخب مصر والجماهير وجاري التنسيق من جانب السلطات هنا".

واختتمت: "درجات الحرارة جيدة جدًا وليست مرتفعة والأجواء لطيفة".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الذهاب بين الطرفين، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

جمع لقاء الذهاب بين مصر والسنغال في الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، أليو سيس بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من محمد صلاح لكرة تصطدم في العارضة وترد في الشباك من سيس.

مصر تبحث عن البطاقة الرابعة

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.