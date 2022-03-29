/688988/محمد-محي-يطرح-تتر-مسلسل-انحراف-لـ-روجينا

طرح المطرب محمد محي تتر مسلسل انحراف الذي تخوض بطلوته الفنان المتألقة روجينا بجانب نخبة من نجوم الفن الاخرين وتشارك به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تتر مسلسل انحراف

شارك محمد محي تتر مسلسل انحراف عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان الموسيقار عمرو مصطفى، ويراهن بها محمد محي في السباق الرمضاني 2022.

حملت كلمات تتر مسلسل انحراف معاني الحزن والشر والأخذ بالثأر، وهو ما يعكس قصة المسلسل التي تدور حول انحراف مجموعة من الأشخاص عن مسارهم ليقى كل منهم مصيرا مختلفة يتناسب مع الاختيار الخطأ الذي اتخذه في حياته.

من قتل الزوجة لصراع الأشقاء.. مسلسل انحراف يناقش قضايا شائكة

ويرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

وظهر الفنان الكبير عبد العزيز مخيون في شخصية شقيقها خلال الأحداث، أما الفنان محمد مهران قال: “أيوة الضفر بيطلع من اللحم”، واختتم الإعلان بجملة سميحة أيوب التي بروزت هذا الصراع قائلة: “قابيل قتل هابيل” فهل سنرى ضمن أحداث المسلسل تطور الصراع إلى القتل بين الاشقاء.

تفاصيل مسلسل انحراف

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا، الفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين وعدد من النجوم الكبار، وشارك في كتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه على قناة النهار والنهار دراما وروتانا دراما ومنصة فيو الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحظى العمل بنجاح مختلف إذ أنه يسلط الضوء على قضايا هامة وحقيقية.