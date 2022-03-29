/688981/أسقف-الغربية-يشرح-لأبطال-متلازمة-داون-مشروع-الفلك

عقد الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها لقاءاً حواريا مع بعض الأطفال من أبطال متلازمة داون لتعريفهم بمشروع الفلك وأنه تم انشائه خصيصاً لدعمهم ، حيث بدأ حديثه مع احد الأطفال قائلا.. " احنا أهلاوية زي بعض".

جاء ذلك علي خلفية افتتاح مجمع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ونفين القباج وزيرة التضامن والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والامنية.

مشروع الفلك فى الغربية

كانت قد بدأت فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون المقام في قرية أكوا الحصة بكفر الزيات ، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونيفين القباج وزير التضامن، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من الشخصيات العامة.

مطران الغربية يشهد افتتاح مشروع الفلك

وأكد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، وهذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.