/688979/مواعيد-مباريات-دوري-الأبطال-والكونفدرالية-الإفريقية-بعد-التعديل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد الدور النهائي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، والتي تم تعديلها في وقت سابق بسبب تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط الزمالك للمرة الثانية على التوالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليخرج من دور المجموعات بشكل مبكر، بعد خسارة النهائي من النسخة قبل الماضية، أمام النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف.

ممثلي مصر في البطولتين

ويستمر النادي الأهلي ممثل مصر الوحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الأن، أمامه الفرصة للتأهل إلى الدور الـ 16 من البطولة، بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

يحتاج الأهلي الفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني، في آخر جولات دور المجموعات، والتي تجمع بين الطرفين بالقاهرة.

وعلى مستوى كأس الكونفدرالية، فقد نجح ممثلي مصر في البطولة، كلا من بيراميدز والمصري البورسعيدي، في التأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي، وتتبقى للأول مباراة أمام زاناكو الزامبي، بينما يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل صدارة مجموعتهما.

الجمعة: 1 أبريل 2022

النجم الساحلي (تونس) - جوانينج جالاكسي (بوتسوانا): 3 ظهراً.

هورويا كوناكري (غينيا) - أمازولو (جنوب إفريقيا): 6 مساءً.

الزمالك (مصر) - ساجرادا (أنجولا): 6 مساءً.

السبت: 2 أبريل 2022.

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - المريخ (السودان): 3 ظهرا.

الترجي التونسي - شباب بلوزداد (الجزائر): 6 مساءً.

الوداد (المغرب) - أتلتيكو بيتروليوس (أنجولا): 11 مساءً.

الأحد: 3 أبريل 2022

الأهلي (مصر) - الهلال (السودان): 10 مساءً.

الرجاء الأسيوي (المغرب) - وفاق سطيف (تونس): 11 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لكأس الكونفدرالية

الأحد: 3 أبريل 2022 (كل المواعيد بتوقيت القاهرة)

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - المصري (مصر): 3 ظهرا.

كوتون سبورت (الكاميرون) - AS أوتوهو (الكونغو): 3 ظهرا.

رويال ليوباردز (إيسواتيني) - شبيبة الساورة (الجزائر): 6 مساءً.

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) - الاتحاد (ليبيا): 6 مساءً.

الصفاقسي (تونس) - أهلي طرابلس (ليبيا): 6 مساءً.

بيراميدز (مصر) - زاناكو (زامبيا): 10 مساءً.

نهضة بركان (المغرب) - أسيك ميموزا (ساحل العاج): يُعلن لاحقًا.

سيمبا (تنزانيا) - الدرك الوطني الأمريكي (النيجر): يُعلن لاحقًا.