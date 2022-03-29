محافظ الغربية يستقبل وزيري الهجرة والتضامن ومفتي الديار المصرية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، فضيلة الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، اللواء أحمد حسين رئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، العميد محمد منصور المستشار العسكري، العقيد إيهاب سويد وكيل إدارة الأمن الوطني، النائب عبد الهادي القصبي والنائب طلعت عبد القوي، وذلك في مستهل زيارة لافتتاح مؤسسة الفلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفي نهاية الاستقبال أهدى الدكتور رحمي درع المحافظة لوزيرتي الهجرة والتضامن الاجتماعي ، فضيلة المفتي وللشيخ أسامة الأزهري.

يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد ١٥٠ شاباً وفتاة فوق ١٨ عاماً من المقيمين بالمبنى، وكذلك ١٥٠ شاباً وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم، حيث يقام المشروع بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية ٦٣٣٢متر مربع ويضم مبنيين، الأول على مساحة ١٤٧٣ متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة ١٠٥٠ متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، وتضم مباني الفلك ( عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها) ، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين .