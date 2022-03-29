السفير المصري في بلغاريا يعقد عددًا من اللقاءات لمتابعة العلاقات الثنائية...

في إطار متابعة نتائج لقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البلغاري Kiril Petkov، والذي عُقد في بروكسل يوم 18 فبراير 2022 على هامش أعمال قمة دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التقى السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا وزير الابتكار والنمو البلغاري Daniel Lorer، يوم 28 مارس الجاري، حيث تم بحث فرص تطوير التبادل التجاري والاستفادة من المراكز اللوجستية البلغارية لتوريد المنتجات المصرية الزراعية، وكذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة لاسيما في مجالي تكنولوجيا المعلومات والزراعة العضوية.

كما التقى السفير المصري بنائب رئيس المفوضية البلغارية لمكافحة الفساد ومصادرة الممتلكات غير الشرعية Anton Slavchev، والقائم بأعمال رئيس المفوضية، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الإدارية. وقد أبرز السفير الأولوية التي توليها مصر لمكافحة ومحاصرة الفساد بكل صوره في إطار "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".