وزيرة البيئة من دبى: مصر أطلقت الحوار الوطنى للمناخ بإشراك المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف ناصف مدير قطاع التكيف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومنى بلودى مستشار وزيرة فى الإمارات، وممثل البنك الإسلامى للتنمية.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة متطلبات منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بعد التعافى من جائحة كورونا، وتغير المعطيات الحالية لتحدى التغيرات المناحية، وما هو يحتاج مزيد من الجهد فى شمال إفريقيا والشرق الاوسط فى مجال المياه والزراعة، وإدارة الأعمال بطريقة غير معتادة.

كما تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أنظمة الغذاء والمياه، مشيرة إلى أن مصر أطلقت الحوار الوطنى للمناخ بإشراك المواطنين من مختلف المحافظات والفئات كالمرأة والشباب والأزهر والكنيسة ونواب البرلمان، بما يتضمن من حلول يمكن أن تقدمها هذه المجموعات.

وأوضحت الوزيرة أن الجلسة تناولت مبادرة ليما للمعارف المتعلقة بالتكيف (LAKI)، إذ تهدف المبادرة إلى تحفيز الأنشطة لسد الفجوات المعرفية، كما تدعم المبادرة إجراءات الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتى لديها التزام عالمى لدعم تخطيط السياسات الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى. حيث سيتاح لصانعى السياسات فرصة لتفعيل نتائج إجراءات المبادرة ومساعدة أصحاب المصلحة على التكيف بشكل فعال مع آثار تغير المناخ.

كما تناول الدكتور يوسف ناصف مجموعات العمل الفرعية فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى وشمال إفريقيا، موضحا المخرجات الهامة التى سيتم البناء عليها من مؤتمر جلاسكو حول الخسائر والأضرار والتمويل ومجموعة عمل التكيف وهذه المخرجات تحتاج لزيادة المعرفة لتحقيق التقدم فيها.

كما أستعرض ممثل البنك الإسلامى للتنمية بعض الأفكار عن التمويل الإسلامى للتكيف والمشروعات الخضراء.