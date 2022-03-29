الفريق أسامة ربيع: أرقام الملاحة فى قناة السويس خلال 2021 غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى كلمته بمؤتمر صحفى بمناسبة ذكرى تعويم السفينة إيفر جيفن، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن 1694 سفينة عبرت القناة فى 2021 بزيادة 10% عن العام 2020، بحمولات صافية مليار و270 مليون طن بزيادة 8.5%، وحققت إيرادات تقدر بـ6 مليارات و330 مليون دولار بزيادة 12.8%.

وعن حركة الملاحة فى القناة من 1 يناير إلى 27 مارس 2022، قال إن هناك 5068 سفينة عبرت القناة مقارنة بـ4434 سفينة خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 9.2%، والحمولات التى شهدتها القناة 299 مليون طن مقارنة بـ281 مليون طن فى 2021 بنسبة زيادة 6.2%، والعائد بالدولار كان مليار و600 مليون دولار مقارنة بمليار و360 مليون دولار بنسبة زيادة 18.5%، مؤكدا أن سياسة التسعير كانت ناجحة، مضيفًا: "كان لازم نعمل كده عشان منخسرش".