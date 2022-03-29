سعفان: إطلاق أول منظومة جديدة للعمالة غير المنتظمة بالزراعة قريبا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء لمحافظة المنوفية، ضمن زياراته الميدانية للمحافظات لمتابعة تطبيق استراتيجية الوزارة فى حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، على أرض الواقع.

وهنأ الوزير العمال والحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان داعيا الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم، معربا عن تمنياته بأن يعم الخير لبلدنا الحبيبة مصر، مؤكدا أن وثيقة التأمين المقدمة للعمالة غير المنتظمة الموجودة فى المحافظة إنما قدمتها الدولة المصرية لأبنائها من تلك الفئة كحق وثيق لهم وليس فضلا من أى شخص عليهم.

وأكد سعفان أن الوزارة ترمى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاعات أخرى ومنها قطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لأكثر من 13 ألف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات كمرحلة أولى.

وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسى، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خصوصا بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى قائلا: "أن الدولة المصرية تحتاج أن نكون صفا واحدا للدفاع عنها بالعمل والإخلاص والحفاظ عليها وعدم السماح لأى فرد مغرض أن يسىء لها أو يقل من انجازاتها، منوها بأن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنين"، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تكلفت 700 مليار جنيه فى مرحلتها الأولى مما يؤكد سعى الدولة واهتمامها بالمواطن .

وأعرب الوزير عن فخره بالعمالة المصرية بصفة عامة، والعاملين بالمشروعات القومية الذين لديهم الإرادة والإصرار للنهوض بالوطن، مؤكدا أنه على يقين بأن العامل المصرى يعتبر أكفأ عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الإمكانيات التى تعينه على أداء عمله.

ورحب نائب المحافظ بالوزير على أرض المنوفية، مهنئا إياه بحلول شهر رمضان، ومقدما الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة على ما تقدمه من خدمات ملموسة لكل أبناء المحافظة من الشباب من الجنسين سواء بتوفير فرص عمل لائقة، ورعاية العمالة غير المنتظمة داخل كل قطاعات العمل .

وأضاف أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية لتطوير كل قطاعات العمل بها كان المحور الأساسى فيها هو العنصر البشرى، فعملت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والصحية له من كافة الجهات بتوفير الحياة الكريمة له، لذلك كان على الجميع تحمل تلك المسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة من أجل المواطن المصرى.

وفى نفس السياق، أكد مدير المديرية على حامد أنه بناء على توجيهات الوزير قامت المديرية بإعداد لجان للإشراف على أعمال صرف المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة، إذ قدمت منح دورية ورعاية صحية واجتماعية لهم على نطاق المحافظة لـ 17149 عاملا بإجمالى مبلغ 4 ملايين و766 ألفا و500 جنيه، كما قامت المديرية بإصدار وثائق التأمين التكافلى لـ 3825 عاملا بقيمة 200 ألف لكل شهادة.