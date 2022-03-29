«الشباب» تطلق البرنامج التأهيلى لرؤساء اتحادات الجامعات 2022

بحضور إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، ونجوى صلاح وكيل رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ويشارك بالملتقى عدد من رؤساء إتحادات الطلاب الأفارقة من عدة دول منها (تشاد، الكونغو، موريتانيا، ملاوى، كوت ايفوار، بوركينا فاسو)، وتستمر فاعليات الملتقى فى خلال الفترة من 28 من مارس الجارى حتى الأول من إبريل المقبل 2022.
ويهدف هذا الملتقى إلى تأهيل وإعداد كوادر شبابية قادرة على صقل مهاراتها القيادية، وخدمة زملائهم فى الجامعات، وأسس تمكين الشباب للقيادة تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات ومحاضرات تدور حول موضوعات منها الأنشطة الطلابية، ودور الإعلام المستنير فى التوعية من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى، وإستغلال هذه الوسائل بشكل إيجابى، والتعريف بالإستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية إفريقيا كأمن قومى، وغيرها من الوضوعات.
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