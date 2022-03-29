الزراعة: إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية منذ بدء 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه جرى إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية منذ بداية العام وحتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية.





وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود - فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه القوافل المجانية تم إطلاقها فى 144 قرية بالمحافظات المختلفة، إذ تم تقديم العلاج لـ115 ألفا و338 حيوانا، لافتا إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية فى كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها. وأضاف أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج أمراض جلدية لـ54 ألفا و877 رأس ماشية، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لـ46 ألفا و249 رأس ماشية، وكذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية لـ 10 آلاف و24 رأسا، وإجراء عمليات جراحية لـ 450 حيوانا، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ3738 رأسا.

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