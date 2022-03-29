عاجل.. السيسى يؤكد دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبدالمطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسى الليبى إلى القاهرة، مؤكدا دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى، وذلك فى إطار المبدأ المصرى الثابت الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبى الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.

من جانبه، ثمن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدور المصرى الحيوى وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسى، لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، فضلاً عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها.

كما استعرض محمد المنفى، مجمل المشهد السياسى الداخلى الحالى فى ليبيا، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتم التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبى من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.