الصحة: نعمل على رفع وعى المجتمع بحقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل دائما على رفع وعى المجتمع بحقوق الطفل والحد من التحديات التى تساهم فى الانتقاص من هذه الحقوق، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والحملات، وتنفيذ معسكرات للأطفال بهدف ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى ضوء الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008.





جاء ذلك خلال رئاسة عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، لاجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، بحضور وفد المجلس والذى ضم كلا من صبرى عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، ومحمد أبوشادى مدير برامج الحماية بالمجلس، وعلى عبدالعال منسق حماية لمحافظة أسيوط، وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل وممثلى الجمعية الأهلية الشريكة وممثل هيئة يونيسف مصر.

وأشار الدكتور طارق توفيق، إلى سعى المجلس لدعم أعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات لكونهم عنصرا أساسيا فى تفعيل نظام حماية الطفل الوطنى على مستوى الجمهورية، من خلال العديد من آليات التواصل المختلفة المتمثلة فى الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 أو من خلال رقم الواتس 01102121600 رقم واتس بيزنس 01016609579 والتطبيق الإلكترونى نبتة مصر وتطوير وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسرى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والتى تقدم العديد من خدمات الدعم للأطفال واسرهم بالمجان.

وأشاد الدكتور طارق توفيق بالجهود التى بذلت والإنجازات التى حققتها منظومة حماية الطفل بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم من كافة أنواع العنف والإساءة، وكذلك المتعاملين معهم لتعزيز دور الأسره ورفع وعى المجتمع عن طرق الإتصال المباشر، وتوعية الأطفال أنفسهم لرفض كل الممارسات الضارة التى قد يتعرضون لها.

ومن جانبه أكد عصام سعد محافظ أسيوط على أنه سيتم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى للجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدى دورها على أكمل وجه فى حماية الطفولة وتوفير وسائل الانتقال لبحث الحالات وغيرها من مطالب واحتياجات تيسير أعمالها بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين محافظة أسيوط والمجلس القومى للطفولة والأمومة وذلك بهدف تدعيم منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم.

وأضاف محافظ أسيوط أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأسر أولوية فى كل البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها، وتأتى حماية الأطفال من الانتهاكات والمخاطر التى يتعرضون لها لتكمل جهود الدولة نحو مستقبل أفضل لأطفالنا، وتؤكد ضرورة الاهتمام بالطفولة بمفهومها الأوسع نطاقا لتشمل حماية الأطفال فى المدارس بتطبيق سياسات الحماية بالمدارس وربطها بالإجراءات التى تتخذها لجان الحماية، وكذلك تحسين تعامل المعلم مع الأطفال داخل الفصول، وأهمية المتابعة المستمرة للمدارس لمنع التسرب من التعليم للقضاء على الأمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتنمية مهارات المشاركة المجتمعية لديهم لأن التعليم هو قاطرة التنمية وسيؤدى ذلك إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولن تحدث تنمية دون الاهتمام الشامل بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع، مؤكدا الحاجة إلى تحسين بعض المؤشرات الأساسية كالتسرب من التعليم وزواج الأطفال وختان الإناث والهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن محافظة أسيوط تولى الاهتمام بالطفل بشكل عام وحمايتهم من كافة الاخطار بشكل خاص وذلك من خلال اللجنة العامة للحماية واللجان الفرعية البالغ عددها 14 لجنة على مستوى المحافظة، وضرورة تفعيل اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على ان تقوم بإعداد التقارير عن أوضاع الطفولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من قبل اللجنة العامة.

وعرضت منار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل نبذة عن جهود الوحدات الفرعية والتدخلات التى تمت خلال المرحلة السابقة وأشارت إلى تنفيذ خطة عمل للتوعية تقوم بها الوحدات بشكل دورى لتعريف المواطنين بضرورة حماية الأطفال والخدمات التى تقدمها لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة.

وعلى هامش زيارة نائب وزير الصحة والسكان لمحافظة أسيوط قام بإفتتاح الغرفة الصديقة للطفل بحى شرق أسيوط والتى ستعمل على إستقبال حالات الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم النفسى لهم ومتابعة التدخلات التى تقدم فى مكان مستقل بالأطفال.