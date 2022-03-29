/688983/أميرة-أبوشقه--تطالب-بإدارة-أزمات-من-المتخصصين-وحكومه-ظل-تساعد-الحكومه-بمقترحات-جادة-للخروج-من-عنق-الزجاجة

أكد النائبة أميره أبوشقه عضو مجلس النواب أن الدولة اتخذت عدد من القروض بالمليارت وهو أرث كبير لاتتحملة الأجيال القادمه، وإقتصادنا أصبح مشكله كبيرة ووصل إلي حد الأزمه .

دوت الخليج

أميرة أبوشقه تطالب بإدارة أزمات من المتخصصين وحكومه ظل تساعد الحكومه بمقترحات جادة

واقترحت أميرة ابوشقه خلال كلمتها في الجلسه العامه اليوم اثناء نظر تقرير لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022 ، انشاء ادارة ازمات تتكون من المتخصصين تقوم بادارة مظبوطة واقتراحات سليمه تضم حلول جذريه للازمه التي تفاقمت .

وطالبت أبوشقه بحكومه ظل تساعد الحكومه بمقترحات جادة للخروج من عنق الزجاجه

وكان مجلس النواب قد اعلن موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.