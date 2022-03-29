البابا تواضروس الثاني يكرم الدكتور عبد الهادى القصبى لجهوده فى مسيرة التضامن الاجتماعى ع

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لى هامش افتتاح حفل مركز الفلك بالغربية..

دوت الخليج

البابا تواضروس الثاني يكرم الدكتور عبد الهادى القصبى لجهوده فى مسيرة التضامن الاجتماعى

وكان النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة،شارك صباح اليوم الثلاثاء، فى حفل افتتاح مشروع الفلك، الذي يعتبر واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، و أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة وذلك بمشاركة بحضور نخبة من السادة الوزراء و السفراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني و فضيلة مفتي الديار المصرية و محافظ الغربية ونيافة الانبا بولا ولفيف من رجال المجتمع .

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا، لجعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، من خلال تقديم خدمات لـ ١٥٠ شاب وفتاة فوق ١٨ عام من المقيمين بالمبنى، إضافة إلى ١٥٠ شاب وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عام يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.