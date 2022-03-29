/688980/مستقبل-وطن-يفتتح-معرض-لبيع-السلع-المخفضة-بالصف

قال حاتم محمد عكاشة، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الصف، إنه بالتعاون مع نواب حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عمرو عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، قامت أمانة الحزب بافتتاح معرض "أهلاً رمضان"، فضلًا عن تسيير سيارات متنقلة علي مستوي القري بالمركز لبيع السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان وذلك للتخفيف على المواطنين.

دوت الخليج

أفتتاح معرض لبيع السلع المخفضة علي مستوي القري

وجاء ذالك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد ، نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بالمحافظة، نظمت أمانة الحزب بمركز الصف معرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

أكد "أمين الحزب"، أن المعرض بضم كافة السلع الأساسية من "زيوت- أرز - سكر - معلبات- بقوليات"، مشيرًا إلى أن المعرض لاقى إقبال شديد وذلك نظراً لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى التنظيم والاستعداد الجيد الذي يجعل الإقبال كبيرا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال يسري صلاح عمار، أمين التنظيم بالصف، إن هيئة مكتب أمانة الحزب في إطار دورها المجتمعي لدعم أهالي مركز الصف انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان سيتم تكثيف عمليات توزيع الوجبات الساخنة وكراتين السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح "أمين التنظيم"، أن معرض "أهلاً رمضان" يقام سنويًا لخدمة أهالى مركز الصف ومشاركة من حزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة مع ارتفاع الأسعار وقرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا أن المعرض يشمل كل مستلزمات شهر رمضان بالاضافة للملابس والمنتجات الغذائية والأحذية واللحوم والدواجن ولعب الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته تفعيلًا للمبادرات الرئاسية وعلى راسها مبادرة "حياة كريمة”