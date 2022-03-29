/688978/ماري-كريستين-تنضم-لأبطال-مسلسل-ديما-عامر-في-رمضان-2022

انضمت الفنانة الشابة ماري كريستين لابطال مسلسل ديما عامر التي من المقرر أن تخوض من خلال سباق مسلسلات رمضان 2022، بجانب الفنان الكبير مصطفى شعبان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة ماري كريستين في السباق الرمضاني 2022

وتجسد ماري كريستين خلال أحداث مسلسل ديما عامر دور إحدى طالبة في مدرسة يعمل بها الفنان مصطفى شعبان الذي يظهر بدور مدرس يحمل اسم «عامر»، تتعرض لمشكلة تهدد حياتها، ومن المقرر أن يتدخل عامر لحلها باعتباره المدرس الصالح المحب للطلاب خلال أحداث العمل.

يعد مسلسل «ديما عامر» من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي، ومن المقرر عرضه على شاشات التليفزيون وعدد من المنصات الإلكترونية المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل ديما عامر

يعرض مسلسل ديما عامر على عدد من القنوات الفضائية من بينهم التليفزيون الاردنيفي تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت مصر، وفي الساعة الواحدة بتوقيت الاردن، كما يعرض أيضا على عدد من المنصات الإلكترونية مع بداية انطلاق شهر رمضان المقبل.

أزمات مسلسل ديما عامر

جدير بالذكر أنه تعرض مسلسل «ديما عامر» لعدد من الازمات منها اتهامات بنسخه من عمل أجنبي أسباني بعنوان «إيليت»، ليصرح مخرج العمل مجدي الهواري، قائلا إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التىنشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، ولكن العكس أحيانًا هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الإقتباس قد يؤذي العمال وأخر يفيده.

أما عن الأزمة الثانية بعدما قامت الفنانة التونسية سينتيا خليفة، بحذف جميع الدعايا الخاصة بمسلسل «ديما عامر»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، بشكل فاجأ الجمهور، ورأي البعض الآخر أن السبب في قيام سينتيا خليفة بحذف الاعلانات الدعائية لمسلسل «ديما عامر»، هو عدم ظهور مشاهدها في البرومو الأول للعمل، إذ جاء قرار الحذف من سينتيا خليفة بعد ساعات من طرح التيلر.