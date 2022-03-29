/688975/محلية-الشيوخ-توافق-على-اقتراح-برغبة-للنائب-أحمد-قناوي-لاستحداث-حي-ثالث-المحلة

حقق النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتصار كبيرا لمدينة المحلة الكبرى، حيث وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ على اقتراحين برغبة تقدم بهما النائب أحمد قناوي.

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حيث طالب النائب أحمد قناوي في الاقتراح الموجه لوزير التنمية المحلية، باستحداث حى ثالث المحلة الكبرى، موضحا أن مدينة المحلة الكبرى مدينة مليونية يتخطى عدد سكانها حاجز المليون ونصف نسمة، كما أنها تضم مصانع وأسواق تجارية ومستشفيات تخصصية ومعاهد وكليات تكنولوجية، تجعلها دائما قبلة لاَلاف الزائرين من مختلف المدن المجاورة بشكل شبه يومي.

«محلية الشيوخ» توافق على اقتراح برغبة للنائب أحمد قناوي لاستحداث حي ثالث المحلة

وتابع: استيعابا لتلك الكثافة السكانية ولكثافة الأعمال بهذه المدينة، تم استحداث وإنشاء قسم ثالث المحلة الكبرى، ومجمع محاكم ثالث المحلة الكبرى، ومكتب الشهر العقاري لحى ثالث المحلة الكبرى، وسجل مدني ثالث المحلة الكبرى، لذا وجب التوجيه باستحداث وإنشاء ديوان لحى ثالث المحلة الكبرى، تماشيا مع نفس التوجه وتسهيلا على المواطنين، وتلبية للضغط المتزايد على مرافق الدولة في دواوين أحياء المدينة.

وأيد الاقتراح مسؤول الاتصال السياسى بوزارة التضامن، وممثلة محافظة الغربية.

وقد أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بتنفيذ هذا الاقتراح نظرا لأهميته.

يذكر أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، ناقشت خلال اجتماعها امس الإثنين، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد القناوى بشأن "إستحداث حى ثالث بالمحلة الكبرى"، و"تفعيل قرار فصل مركز بشبيش عن مركز ومدينة المحلة الكبرى" .

كما ناقشت اقتراح برغبة النائب محمد حمزة لمعاملة ريف الإسكندر ية كباقى القرى بمصر فى أعمال البناء .

وناقشت اللجنة الاقتراحين المقدمين من النائب محمد الصالحى لتحقيق المساواة بين التوابع والعز ب والقرى، و وضع ضوابط ميسرة للبناء داخل المدن والقرى.