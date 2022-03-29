/688974/محمود-العسيلي-عن-مباراة-مصر-والسنغال-كنت-متشائم-وكسبنا-وهتشائم-تاني-عشان-يبقى-فيه-أمل

حرص الفنان محمود العسيلي على دعم منتخب مصر الذي من المقرر أن يواجه نظيره السنغال اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر مارس الجاري، ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة محمود العسيلي للمنتخب المصري قبل مباراة السنغال

كتبت محمود العسلي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، متحدثا عن شعوره في المباراة السابقة: «كنت متشائم و لما كسبنا اتفائلت.. فطبعا كمصري اصيل اتشائمت اني فرحت، فرجعت متشائم عشان يبقى عندي امل».

ولم يكن محمود العسيلي وحده هو من دعم المنتخب قبل لقاء السنغال اليوم، إذ كتب مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «منتخب مصر قبل ما يكون فريق كورة ، ف هو عَلَم يُرفَع وسط البلدان ، مصر بلَدَك وكيانَك ، وتحقيق أي انتصار فهو انتصار ليك».

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

الجدير بالذكر أنه أتت قائمة منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغال في مساء اليوم الثلاثاء على النحو الآتي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

آخر أعمال محمود العسيلي

من ناحية اخرى، تعد أغنية «قلقان» أحدث أعمال الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمود عسيلي، توزيع & ميكس و ماستر علي فتح الله، ويشارك في إنتاجها شركة دي إس ميديا.

وتقول كلمات أغنية «قلقان»: "قالوا حلوة أنا قلت تجنن قالوا فلتة أنا قلت رهيبة شداني شدة غريبة ليه ليه كل ما اشوفك أبلم لا بسلم ولا بتكلم ومسلم ولا داري أقولك إيه أنا همسك فيكي مش سايبك وأنا حر في ملكي أناني ولا ملى عيني غيرك، تاني مفيش أنا جاي الدنيا أحبك أنا واصل للدرجادي لو مانتيش في الدنيا دي ماجيش، وقلقان بصراحة آه أيوة أنا قلقان إزاي أقاومك وأنا إنسان غلباني وأنا راضي وغلبان وقلقان نعمة وهخاف لا تروح مني دلعك ده حاجة تجنني لو حب ده بحبك أنا كمان”.