دينا الشربيني تهرب مع محمد رمضان في الإعلان الرسمي لـ مسلسل المشوار

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دوت الخليج تنشر البرومو الرسمي لمسلسل المشوار

برومو مسلسل المشوار

نشرت الفنانة دينا الشربيني الإعلان الرسمي لمسلسل المشوار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: “مصيرك في المشوار.. يا تهزمه يا يهزمك!.. الإعلان الرسمي لمسلسل المشوار.. قصة وسيناريو: محمد فريد، إخراج: محمد ياسين”.

وتظهر الفنانة دينا الشربيني تجسد شخصية ورد التي تحاول الهروب مع زوجها الذي يدعى ماهر ويقدم شخصيته الفنان محمد رمضان وابنهما رحيم، وذلك من عصابة تحاول قتلهم بعد تورطهم في شيء، ويظهر الفنان أحمد مجدي في دور المقدم الذي يحاول القبض عليهم.

الإعلان الرسمي مسلسل المشوار

ويمثل مسلسل المشوار 2022 التعاون الثاني بين الفنانة دينا الشربيني والفنان محمد رمضان عقب فيلم جواب اعتقال”، والتعاون الثالث الذي يجمعها بالمخرج محمد ياسين، والمسلسل من تأليف محمد فريد والإنتاج لـ Media Hub.

ومن جانبها قالت الفنانة دينا الشربيني عن شخصيتها في مسلسل المشوار: "شخصية ورد في المشوار تشبهني في قوتها وإصرارها، وأحببت المسلسل لأن الدراما مختلفة جدًا عن أعمالي السابقة، كل حلقة مميزة وتجذبك للحلقة التي تليها".

دينا الشربيني رمضان 2022

كما أعربت الفنانة عن سعادتها للتعاون مع المخرج محمد ياسين معلقة: “التعاون مع محمد ياسين أسعدني جدًا الحقيقة، تعاونت معه من قبل في أفراح القبة وموجة حارة، وفي كل مرة أتحمس أكثر للتعاون معه مرة أخرى".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني كانت مسرحية أحفاد ريا وسكينة التي شاركت بها الفنانة ياسمين رئيس وتعد أولى تجاربها المسرحية وشاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي وحققت بسببها نجاحا كبيرًا حيث كانت العروض كاملة العدد، كما عرض لها مؤخرًا مسلسل الزيارة الذي ينتمي لنوعية أعمال الإثارة والرعب حيث احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه.