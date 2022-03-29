/688969/الرئيس-الأوكرانى-الهجوم-الروسى-على-منطقة-ماريوبول-جريمة-ضد-الانسانية
صرح الرئيس الأوكرانىفولوديمير زيلينسكي ، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه يوجد 100 ألف شخص مازالوا موجودين فى منطقة ماريوبول.
تصريحات الرئيس الأوكرانى اليوم الثلاثاء
شدد زيلينسكي ، فى تصريحاته التى بثتها قناة العربية، أنه يجب تشديد العقوبات على روسيا وغلق الموانى أمام سفنها وفرض المزيد من العقوبات الوقائية والقوية ضد روسيا من أجل منع غزوها وهجومها على الأراضى الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي أن الهجوم الروسى على منطقة ماريوبول هو جريمة ضد الانسانية ، معبرا عن قلقه من تفاقم الوضع الانسانى الكارثى فى ماريوبول.
وتابع الرئيس الأوكرانى أنه تم قتل 7 أشخاص على الأقل وأصابة 22 شخص فى الهجوم الذى شنته روسيا على ميكولايف.
وأكدت الرئاسة الروسية على أن الوفد الأوكرانى يبحث الضمانات الأمنية فى الجولة الجديدة من المناقشات والمباحاثات بين الوفدين والتى تم أنعقدها صباح اليوم الثلاثاء فى أسطنبول.
جولة جديدة من المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكرانى اليوم الثلاثاء
جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء تم أفتتاح جولة جديدة من المفاوضات بين الوفد الروسى والأوكرانى فى مدينة أسطنبول، ومن جانبه كان قد أعرب الرئيس التركى أردوغان، فى مؤثمر صحفى له اليوم الثلاثاء بثته قناة سكاى نيوز، عن دعم دولته تركيا للمفاوضات بين الجانبين ومن أجل انهاء هذه الحرب والنزاع.
وأكد أردغوان على أستعداد دولته تركيا لأستضافة لقاء بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس الأوكرانى زيلينسكي، مشددا على أن أستمرار هذه الأزمة واطالة امدها ليس فى مصلحة أى حد.
وتابع الرئيس التركى أنه لديه أمل فى تحقيق تقدم خلال هذه الجولة الجديدة بين الوفدين، مضيفا أن التنازلات المتبادلة بروح من المسؤؤلية سوف تفتح المجال لمرحلة أخرى من المفاوضات على مستوى القمة.
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