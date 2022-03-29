النائبة جيهان بيومى بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات:الرئيس السيسى أب لـ 100مليون مصرى

/688968/النائبة-جيهان-بيومى-بمناقشات-تعجيل-صرف-العلاوة-وزيادة-المعاشاتالرئيس-السيسى-أب-لـ-100مليون-مصرى

تقدمت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلي الشعب المصرى بشأن حلول شهر رمضان الكريم ،لافتة إلى ما تشهدة الدولة اليوم من الحكومة المصرية بشأن سرعة إتخاذ هذا القرار تجاة العلاوة في شهر ابريل بدلا من شهر يوليو فأن هذا قرار صائب من الحكومة .

دوت الخليج

تدخل القيادة السياسية في حل الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية

وقالت البيومي خلال مشاركتها اليوم في الجلسة العامة بمجلس النواب ، أن هذا تدخل طبيعي من القيادة السياسية وأن هذة رسالة تدل علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أب إلي كل المصرين بمجرد ارتفاع الدولار حدث زوعر لدي المواطنين وبالأخص الموظفين داخل الدولة فتوجة الرئيس برفع العلاوة من 7%إلي 8% وزيادة المعاشات .

وجهت الشكر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والتقدير الي الحكومة المصرية بشأن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من فترة ارتفاع الدولار بدء التجار يحتكرون البيع ويحتكرون السلع لاكن الحكومة اتخذت اجراء سريع في مراقبة هذة الأسعار .

وأشادت النائبة جيهان البيومي إلي الشعب المصري بحل هذة الأزمات بأنة يوجد لدينا ثروة قومية للشباب داعية الشباب بالنزول إلي سوق العمل، لابد بمواجة هذا الغلاء من خلال أستغلال الشباب بتوفير لهم فرص عمل ودعمهم لتغيرهم الي فئة منتجة وليست فئة تمثل عبء علي المجتمع.