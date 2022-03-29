/688984/عمرو-مروان الرسوم-المقررة-للتسجيل-في-الشهر-العقاري لن-تزيد-عن 3900-جنيه

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونا من اجل التسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، مشيرًا إلى أن الرسوم محددة قانونًا وتبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، لافتا الى ان السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط.

دوت الخليج عمرو مروان: الرسوم المقررة للتسجيل في الشهر العقاري لن تزيد عن 3900 جنيه جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، بشأن قانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا الى ان القانون الجديدقام بانهاء التعقيدات القديمة بشرط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد. وتابع وزير العدل ان هذه الحالة لم تكن متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة ،على الرغم انه لم يزد حجم الملكية المسجلة عن 7% من العقارات.

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