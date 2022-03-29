انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - شهدت كلية الطب البشرى بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميًّا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، خلال الفترة من 14حتى 24 مارس الجارى.





وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إجمالى الطلاب الذين حضروا الاختبارات بكلية الطب البشرى بجامعة القاهرة بلغ عددهم (519) طالبًا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه سيتم امتحان طلاب الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة غدًا الأربعاء الموافق 30/3/2022، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فى مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العينى)، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم فى التوجه إلى مقر اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه بمجرد انتهاء كليات الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، وطب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب، ورصد النتائج ومراجعتها، سيتم إرسال قوائم النتائج النهائية لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لإعلانها للطلاب عبر الموقع الإلكترونى، كما سيتم موافاة وزارة الهجرة بنسخة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر أساليب التواصل المختلفة للوزارة مع الطلاب، وعقب إعلان قوائم نتائج تحديد المستوى، يتوجه الطلاب مباشرة إلى الجامعات الخاصة التى يتوافر بها أماكن شاغرة فى تخصصاتهم (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة) لاستكمال إجراءات تحويلهم إلى هذه الجامعات.

يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكترونى الأماكن الشاغرة بكافة التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتى يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة ( من هنا) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتى تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى جميع التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر عن عام دراسى كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.