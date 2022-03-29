الفريق أسامة ربيع: مساندة الرئيس السيسى كانت كلمة السر فى تعويم إيفر جيفن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، فى كلمته بمؤتمر صحفى بمناسبة ذكرى تعويم السفينة إيفر جيفن، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى تعويم السفينة رمزا على قدرة الإنسان المصرى فى مواجهة الشدائد وتماسكه أمام التحديات والمحن وتحويلها إلى انتصارات وإنجازات.

وتابع: "ونحن نسترجع ما حدث خلال 6 أيام لا بد من كلمة للحقيقة والتاريخ يجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح ألا وهى المساندة الكاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تابع الموقف لحظة بلحظة وأشرف بنفسه على عملية إنقاد وتعويم السفينة على مدار الساعة".

وأشار إلى أن مساندة الرئيس السيسى، كانت كلمة السر فى كل ما تفجر من إصرار على مواصلة الليل بالنهار دون كلل حتى إنجلت الأزمة فى 6 أيام فقط، والتى كان مقدر لها من 3 إلى 6 أشهر، كما كان سيترتب على ذلك أثارا سلبية على الملاحة الدولية وعلى قناة السويس.

مقدما الشكر لأبطال هيئة قناة السويس الذين أداروا الأزمة بثقة وعقلية وعزيمة الإنسان المصرى صاحب التاريخ الضارب فى العمق لآلاف السنين، متابعا: "تحية من القلب لكل العاملين فى هيئة قناة السويس".