جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود تعويم السفينة:- السفينة إيفر جيفن، واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عام على تعويم إيفرجيفين فى قناة السويس (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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