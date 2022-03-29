أخبار مصرية

عام على تعويم إيفرجيفين فى قناة السويس (فيديوجراف)

0 نشر
فهمى غالى 2022-03-29 13:45 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود تعويم السفينة:-

 

السفينة إيفر جيفن، واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عام على تعويم إيفرجيفين فى قناة السويس (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا