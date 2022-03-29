/688962/حب-الله-أغنية-جديدة-يطلقها-احمد-زعيم-احتفالا-بقدوم-شهر-رمضان

طرح المطرب أحمد زعيم احدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان «حب الله»، وذلك تزامنا مع قدوم شهر رمضان الكريم، الذي من المقرر أن ينطلق يوم السبت المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية حب الله للفنان أحمد زعيم

طرح الفنان أحمد زعيم أغنيته الجديدة «حب الله»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، على طريقة الفيديو كليب، وظهر أحمد زعيم باللحية لأول مرة وفضل ارتداء ملابس بيضاء لتناسب الأجواء الرمضانية.

تفاصيل أغنية في حب الله

تعد أغنية في حب الله من كلمات أحمد اليافعي، ألحان وغناء أحمد زعيم، إنتاج شرقي برودكش، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، منتج منفذ فادي صبحي، كوافير وليد أمين، استايلست نور هاشم، إشراف عام ميدو فؤاد، وإخراج أحمد حمدي.

أحمد سعد يطرح ابتهال عاشق نبينا

على نفس السياق يطرح الفنان أحمد سعد ابتهال بعنوان «عاشق نبينا»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بمناسبة شهر رمضان الكريم 2022.

وشوق سعد جمهوره للابتهال من خلال نشره البوستر الرسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: "قريبًا.. عاشق نبينا بمناسبة شهر رمضان الكريم".

هذا وانتهى أحمد زعيم، بالتعاون مع المطرب أحمد سعد مؤخرًا من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "يا عراف" تجمعه أيضا بالحرب التونسي نوردو، وهى من كلمات محمد الفقى وتوزيع توما وألحان زعيم

الملحن أحمد زعيم

يشار إلي أن أخر أعمال الملحن أحمد زعيم أغنية "قرصة تعبان" مع المطرب لؤى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكان الزعيم طرح ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام قبل الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون به مع أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.