/688961/أحمد-مقلد-نائب-التنسيقية-لابد-من-تكاتف-كل-المؤسسات-للخروج-من-الأزمة-الاقتصادية

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أمام أزمة عالمية تلقى بآثارها على الإقتصاد الوطنى المصرى.

دوت الخليج

تكاتف كل المؤسسات للخروج من الأزمة الاقتصادية

وأضاف "مقلد" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 ، أنه لابد فى هذا التوقيت أن نقف على أبعاد أزمة التضخم العالمى وأسبابها وما هى الحلول ومراجعة السياسات النقدية وسياسات الحماية الإجتماعية وتوجيه مزيد من الرقابة على الاسواق والتجار .

وتابع"نائب التنسيقية ":" دورنا ترسيخ الوعى الشعبى، وأن المواطنين يتعرفوا بشكل وافى حقيقة الازمة، وأن يكون هناك تعاون بين كل المؤسسات من اجل تخفيف الأثر، وليس إزالتة حتى تعود الحياة لطبيعتها من خلال عودة حركة التجارة العالمية والإمداد والشحن والإغلاق بسبب كورنا وانتهاء الحرب الروسية الاوكرانية

وطالب "مقلد"، بالتكاتف ولا وقت للمزايدة أو توجيه إتهامات لابد أن نتخطى تلك المرحلة الصعبة بتكاتف الأيدى .

ووجه "نائب التنسيقية"، الشكر للرئيس السيسى والحكومة على الإجراءات التى اتخذتها من توفير الحماية الإجتماعية ل450 ألف أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الأزمة وتعجيل صرف العلاوات الدورية بدءا من إبريل القادم معلنا موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون.