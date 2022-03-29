/688959/وزيرة-التضامن-الاجتماعى-تشيد-بدور-لجنة-التضامن-برئاسة-القصبى-وتؤكد-نعمل-سويا-لدعم-المواطن-المصري

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بدور لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وذلك فى مسيرة العمل الاجتماعى والتعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة التضامن من خلال الجلسات ومشروعات القوانين وذلك لدعم المواطن فى كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية وغيرها من مشروعات القوانين لذوى الهمم والعمل الاجتماعى والأهلى جاء ذلك خلال أثناء إلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي بكلماتها فى حفل افتتاح مشروع الفلك بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية

دوت الخليج

وزيرة التضامن الاجتماعى تشيد بدور لجنة التضامن برئاسة القصبى

يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد ١٥٠ شاباً وفتاة فوق ١٨ عاماً من المقيمين بالمبنى، وكذاك ١٥٠ شاباً وفتاة لأعمار ما بين ٤ إلى ١٨ عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

والجدير بالذكر ان المشروع يقام بقرية «حصة أكوة» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على مساحة إجمالية ٦٣٣٢متر مربع ويضم مبنيين؛ الأول على مساحة ١٤٧٣ متر مربع ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة ١٠٥٠ متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، وتضم مباني الفلك ( عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها) ، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين .