/688957/وزيرة-التضامن-الاجتماعى-مشروع-الفلك-خطوة-جيدة-نحو-رعاية-أبطال-متلازمة-داون

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال أفتتاح مشروع الفلك بقرية أكواه الحصة، بكفر الزيات، فى محافظة الغربية، أن هناك هدف وخارطة طريق واحدة نديرها باخلاص وهذا المشروع نقطة تحول كبيرة، لافتة أن هذا العمل صنع بحب وتفاني ومشاعر طيبة وفكر راقي، موجهة التحية للقيادة السياسية الحكيمة التي ترعى الفئات الأولى دون تمييز، وكل عام يطل علينا بفئة، ولأول مرة يصدر قانون يهتم بذوي الإعاقة، وكلنا مسؤولون عن مثل هذه الفئات.

وأضافت وزيرة التضامن الأجتماعى، أن الرئيس يهتم دائماً بالأسرة المصرية بشكل عام وليس فئات معينة فقط، ونجحنا في ألحاق ذوي الاعاقات السمعية بالكليات وتخرجت أول دفعة عام ٢٠١٩، مشيرة أن بناء الوطن ليس سهلاً ولابد من بناء الجذور لذلك البناء ليس سهلاً، وعلينا أن نتعاون جميعاً من أجل البناء، وهناك بناء الإنسان والاستثمار، وعلينا أن نمد الجسور بين المؤسسات من أجل هذا الهدف، ولا يليق بنا أن نترك أحدًا خلف الركب، وهذا هو الإنتماء الحقيقي، لأن بناء بناء المواطن يبدأ من سن مبكرة، ووزارة التضامن عليها عبء كبير في هذا الأمر، وهناك مؤسسات كثيرة ترعى الفئات الخاصة، وتشرف عليها وزارة التضامن.

افتتاح مشروع الفلك لرعاية متلازمة داون

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "الفُلك" لرعاية أبطال متلازمة داون المقام في قرية أكوه الحصة بكفر الزيات، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من الشخصيات العامة.