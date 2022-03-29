/688951/مهرجان-ارابسيك-السينمائي-يستقبل-3-أعمال-عربية-حمام-سخن-الأبرز

يستقبل مهرجان ارابسيك السينمائي المقام في النرويج في الفترة بين 31 مارس حتى 4 ابريل المقبل، 3 أعمال فنية سينمائية من شركة MAD solution.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الافلام العربية المشاركة في مهرجان ارابيسك

تأتي الافلام المنافسة على جائزة مهرجان ارابيسك السينمائي في الترويج في 3 دول عربية مختلفة إذ يشارك من دولة مصر فيلم «حمام سخن» للمخرجة منال خالد، ومن دولة العراق يشارك شارع حيفا للمخرج مهند حيال، وكن لبناني فيلم مفقود للمخرج بشير أبو زيد.

مواعيد عرض الافلام المشاركة في مهرجان ارابيسك

يعرض في 1 ابريل المقبل فيلم «شارع حيفا» وتدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

فيلم حمام ساخن في 2 ابريل

تدور أحداث فيلم حمام سخن حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

والعمل من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، ومن المقرر عرضه في 2 ابريل المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

فيلم مفقود في 3 ابريل

قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً. الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت برائته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية، ومن المقرر عرضه في 3 ابريل الجاري في الساعة السادسة والربع مساء.