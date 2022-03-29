النائبة سولاف درويش بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات: قرار حكيم من الرئيس السيسى«فيديو»

/688946/النائبة-سولاف-درويش-بمناقشات-تعجيل-صرف-العلاوة-وزيادة-المعاشات-قرار-حكيم-من-الرئيس-السيسىفيديو

أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

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جاء ذك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

النائبة سولاف درويش بمناقشات تعجيل صرف العلاوة وزيادة المعاشات :قرار حكيم من الرئيس السيسي

وأضافت درويش: قرار حكيم في الوقت المناسب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة أن هذا المشروع يؤكد علي قدرة الدولة المصرية علي اتخاذ القرار في الوقت المناسب لمواجهة الأزمات التي تواجه العالم أجمع.

وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: مشروع القانون فيه بعض المواد التي لم تسبق لها أن تكون موجودة في السابق، لافتة أن أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات يؤكد قدرة الدولة المصرية علي تحمل الأعباء المالية.

وأكدت درويش، أن إجراءات زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل، تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتصحح أوضاعهم.